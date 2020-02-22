Президент України Володимир Зеленський прийняв заяву про відставку глави Тернопільської області Ігоря Сопеля

Як стало відомо з повідомлення Офісу Президента, Ігор Сопель пішов з посади голови Тернопільської ОДА за власним бажанням. Причиною відставки стали протести в Тернопільській області проти приїзду туди евакуйованих з Китаю українців. Відзначається, що роботу ОДА з інформування населення про епідеміологічну безпеку визнали незадовільною. Як відомо, депутати облради одностайно виступили проти розміщення в області евакуйованих українців. Вони заявили, що область не готова прийняти співгромадян, а один з чиновників назвав рішення влади привезти людей в густонаселений регіон геноцидом.

Нагадаємо, що в результаті з'ясування обставин було виявлено, що чиновники Тернопільської області забороняли аеропорту приймати літак з Китаю з евакуйованими людьми. Поліція буде перевіряти цю інформацію.

Мешканці області влаштовували протести і молебні проти розміщення в санаторії «Медороби» евакуйованих людей. Вони також змусили керівника санаторію підписати відмову від прийому людей, які прилетіли з Китаю.

Зазначимо, що Ігор Сопель став головою Тернопільської ОДА восени 2019 року. Він балотувався у Верховну Раду від партії «Слуга народу», але вибори програв.

Як відомо, евакуйованих українців розмістили в санаторії у Нових Санжарах. Але і тут автобуси з людьми зустрічали протестувальники з числа місцевих жителів та привезені для провокацій тітушки. Цей день вже охрестили «днем національної ганьби», адже протестувальники не тільки влаштували зіткнення з поліцією, але й закидали камінням автобуси, в яких знаходилися люди, які прилетіли з Китаю. Тисячі людей в мережі висловилися на підтримку українців, які опинилися в такій складній ситуації і не отримали належну підтримку на рідній землі.

Нагадаємо, що заворушення в Нових Санжарах вивели з себе китайців: "Ми їх легко розірвемо, якщо...".

Як повідомляла Politeka, масштабний бунт спалахнув проти українців, евакуйованих з Китаю, встановлюють блокпости: фото.

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