Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що людей у Нових Санжарах підбурювали не пускати евакуйованих з Уханя



Такою інформацією він поділився в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, факти підбурювання людей до паніки і протестам проти розміщення евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах

"Так, у певних людей була істерика. У когось був переляк, у когось був страх, а страх, як відомо, вбиває розум. А хтось на цьому намагався грітися. Маю на увазі майбутні парламентські вибори чи навіть власні корисливі інтереси", - заявив міністр.

Крім того, він зазначив, що початку епідемії коронавіруса з Китаю в Україну приїхали сім тисяч людей, всі з них проходили відповідний контроль.

"З моменту початку кризи (епідемії коронавіруса - ред.) Побічно з Китаю в'їхали в Україну сім тисяч осіб. Це студенти, ті, хто самі поверталися. Ті, хто пробирався через Франкфурт, через інші країни. Кожен з них проходив контроль: вимірювали температуру, у нього брали телефони і адреси, з ним зідзвонювалися раз в три дні", - заявив він.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що протестувальників у Нові Санжари привозили на автомобілях з іншої області.

Крім того, він прикріпив фотографії, на яких нібито протестувальники місцеві жителі – молоді хлопці в спортивних костюмах. Як стверджує журналіст, їх привезли на протест на трьох машинах.

З'ясувалося, що багато з них - активні учасники інших протестних акцій.

Нагадаємо, що життя евакуйованих з Китаю українців поставили під загрозу.

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