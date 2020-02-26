Коронавирус привезли из Италии: на границе Украины переполох

В Украине появилось новое подозрение на коронавирус. В Черновцах в инфекционное отделение областной больницы поступила женщина. Известно, что украинка недавно приехала из Италии, где сейчас разрастается эпидемия коронавируса, поэтому не исключено, что у нее могут подозревать именно его.

С 25 февраля украинские пограничники усилили меры контроля на границе. В частности, на пункте пропуска «Тиса» в Закарпатской области, через который чаще всего въезжают автобусы из Италии, у приезжих начали проверять температуру. Очевидцы утверждают, что из-за этого на границе уже успели образоваться огромные очереди.

Ожидается, что в ближайшее время аналогичные проверки начнутся на всех пунктах пропуска Украины.

Украина проиграла, суд вынес скандальный вердикт: люстрация отменяется

Кабмин Украины проиграл суд в Европейском суде по правам человека по закону о люстрации. Теперь государство должно будет выплатить компенсации уволенным по этому закону чиновникам. Соответствующее решение было опубликовано на сайте ЕСПЧ.

«На своем заседании 24 февраля панель Большой палаты в составе пяти судей решила передать (на апелляционное рассмотрение Верхней палаты - ред.) одно дело и отклонить запросы относительно других девяти дел», - сообщили в суде.

Среди отклоненных дел оказалось и апелляционное обжалование Кабмина Украины по делу о законе «Об очищении власти».

Таким образом, решение ЕСПЧ по данному делу получило статус окончательного.

Трамп нанес удар по Путину: появилось резкое заявление, «чрезвычайная угроза»

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции из-за аннексии Российской Федерацией Крыма. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

Трамп объяснил своое решение тем, что действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

Трамп подчеркнул, что чрезвычайная ситуация должна оставаться в силе после 6 марта 2020 года.

"Поэтому я продлеваю ее на год", - заявил президент США.

Напомним, что российский юморист вслед за Галкиным смешал с грязью Путина: "Все уже в гов...".

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе