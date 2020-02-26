Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции из-за аннексии Российской Федерацией Крыма

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

Трамп объяснил своое решение тем, что действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

"Действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты в Украине; угрожающие ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствующие незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с (событиями на) Украине", - говорится в уведомлении.

Трамп подчеркнул, что чрезвычайная ситуация должна оставаться в силе после 6 марта 2020 года.

"Поэтому я продлеваю ее на год", - заявил президент США.

Напомним, что первый указ №13660 о введении санкции против РФ из-за Крыма был подписан президентом США Бараком Обамой 6 марта 2014 года.

Ранее сообщалось, что в Сенате предложили ввести "незамедлительные санкции" против России и лично президента РФ Владимира Путина.

С соответствующей инициативой выступили сенаторы от Демократической партии США Чак Шумер, старший член Международного комитета Сената Менендес и сенатор Шеррод Браун.

Влиятельные сенаторы обратились с требованием к Государственному департаменту из-за вмешательства России в американские выборы президента.

Более того, сенаторы от Демократической партии США обратились к госсекретарю США Майкла Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

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