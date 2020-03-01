Всю ночь погранички не пускали 18 тысяч сирийцев на территорию Греции. Мигранты постоянно ищут лазейки, чтобы обмануть военных. Патрули отражают попытки слезоточивым газом и электрошумовыми гранатами.

Новые правила выезда за границу, пенсии и тарифы: что изменится для украинцев с 1 марта

Уже с 1 марта украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, а также начнут получать увеличенное пособие по безработице.

В частности, с 1 марта для пересечения границы с Россией гражданам Украины понадобится загранпаспорт. При этом те, кто уже находится в соседней стране, но выезжал по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении, смогут вернуться на родину по этим документам.