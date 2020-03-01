Границу взяли штурмом, срочно стянут спецназ, в ход пошли газ и гранаты: кадры масштабного ЧП
Беженцы из Сирии пытаются выехать из Турции в Европу, но пограничники Греции их сдерживают.
Турция уже второй день, как открыла границу для выезда сирийцев за пределы страны. Люди пытаются попасть в Грецию, но пограничники не пускают их.
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Президент Турции Эрдоган открыл границу не так давно. Он это сделал после того, как 33 турецких военнослужащих погибли в Сирии. Но глава страны "забыл" предупредить об этом Европу.
Всю ночь погранички не пускали 18 тысяч сирийцев на территорию Греции. Мигранты постоянно ищут лазейки, чтобы обмануть военных. Патрули отражают попытки слезоточивым газом и электрошумовыми гранатами.
Новые правила выезда за границу, пенсии и тарифы: что изменится для украинцев с 1 марта
Уже с 1 марта украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, а также начнут получать увеличенное пособие по безработице.
В частности, с 1 марта для пересечения границы с Россией гражданам Украины понадобится загранпаспорт. При этом те, кто уже находится в соседней стране, но выезжал по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении, смогут вернуться на родину по этим документам.
Также с 1 марта «Укртелеком» планирует повысить свои тарифы. Теперь абонплата за стационарный телефон будет составлять на 54,28 грн, а 59,71 грн. Также вырастут тарифы на интернет-услугу «Домашний базовый» с 94 до 117 грн и план «Домашний безлимитный» с 99 до 123 грн.
Доллар резко рухнул вниз, гривна не сдает позиции: чего ждать в обменниках
Доллар продолжает свое падение по отношению к гривне, в то время как евро начинает отвоевывать позиции.
Об этом свидетельствует официальный курс валют в Украине, представленный Национальным банком. Отметим, что на выходных – 29 февраля и 1 марта – в Украине сохранился тот же курс валют, который был установлен для пятницы, 28 февраля.
Так, курс гривны к американскому доллару достиг отметки в 24.56 грн/$. Это на 12 копеек меньше, чем накануне - 24.65 грн/$. Таким образом, доллар продолжил свое падение по отношению к украинской валюте.
Напомним, украинцы получат новые паспорта: когда заработает и кому повезет.
Как сообщала Politeka, повышение пенсий отменяется, появилось неутешительное заявление ПФУ.
Также Politeka писала, что курс валют на выходных снова удивит украинцев, доллар и евро готовят атаку.