Біженці з Сирії намагаються виїхати з Туреччини в Європу, але погранички Греції їх стримують

Туреччина вже другий день, як відкрила кордон для виїзду сирійців за межі країни. Люди намагаються потрапити в Грецію, але прикордонники не пускають їх. Про це пише Politeka.

Президент Туреччини Ердоган відкрив кордон не так давно. Він це зробив після того, як 33 турецьких військовослужбовців загинули в Сирії. Але глава країни "забув" повідомити про це Європи.

Всю ніч погранички не пускали 18 тисяч сирійців на територію Греції. Мігранти постійно шукають лазівки, щоб обдурити військових. Патрулі відображають спроби сльозогінним газом і электрошумовыми гранатами.

При цьому до кордону продовжують прибувати автобуси з біженцями з Адриаполя і Стамбула. Греція стягує спецназ для захисту кордону. Вони намагаються перекрити її повністю.

Раніше ми повідомляли, що урядові війська Башара аль-Асада і російські найманці поплатилися за свої дії проти армії Туреччини.

За інформацією Міноборони Туреччини, сирійські війська за підтримки РФ знову пішли на провокацію, убивши одного їх військового і поранивши ще двох. Але в цей раз вони отримали гідну відповідь.

Повідомляється, що армія Башара аль-Асада і російські найманці понесли колосальні втрати в регіоні, куди напередодні Анкара перекинула тисячі своїх військовослужбовців.

Ми писали, що конфлікт на Близькому Сході, в якому беруть участь Сирія, Росія і Туреччина, виходить з-під контролю.

зокрема, урядові війська Башара аль-Асада нанесли потужний авіаудар по сирійській провінції Ідліб, де дислокуються турецькі військові.

В результаті атаки, за останніми даними, загинули 33 військовослужбовців, ще десятки отримали поранення і були госпіталізовані.

Нагадаємо, Туреччина відкрито пригрозила РФ військовим конфліктом

А ще Politeka писала, що ситуація між Путіним і Ердоганом загострилася до межі, росіяни в істериці

Також Politeka повідомляла, що Путін з битою в руках налякав Ердогана, їдка фотожаба вже в мережі



