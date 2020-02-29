Біженці з Сирії намагаються виїхати з Туреччини в Європу, але погранички Греції їх стримують
Туреччина вже другий день, як відкрила кордон для виїзду сирійців за межі країни. Люди намагаються потрапити в Грецію, але прикордонники не пускають їх. Про це пише Politeka.
Президент Туреччини Ердоган відкрив кордон не так давно. Він це зробив після того, як 33 турецьких військовослужбовців загинули в Сирії. Але глава країни "забув" повідомити про це Європи.
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Всю ніч погранички не пускали 18 тисяч сирійців на територію Греції. Мігранти постійно шукають лазівки, щоб обдурити військових. Патрулі відображають спроби сльозогінним газом і электрошумовыми гранатами.
При цьому до кордону продовжують прибувати автобуси з біженцями з Адриаполя і Стамбула. Греція стягує спецназ для захисту кордону. Вони намагаються перекрити її повністю.
Раніше ми повідомляли, що урядові війська Башара аль-Асада і російські найманці поплатилися за свої дії проти армії Туреччини.
За інформацією Міноборони Туреччини, сирійські війська за підтримки РФ знову пішли на провокацію, убивши одного їх військового і поранивши ще двох. Але в цей раз вони отримали гідну відповідь.
Повідомляється, що армія Башара аль-Асада і російські найманці понесли колосальні втрати в регіоні, куди напередодні Анкара перекинула тисячі своїх військовослужбовців.
Ми писали, що конфлікт на Близькому Сході, в якому беруть участь Сирія, Росія і Туреччина, виходить з-під контролю.
зокрема, урядові війська Башара аль-Асада нанесли потужний авіаудар по сирійській провінції Ідліб, де дислокуються турецькі військові.
В результаті атаки, за останніми даними, загинули 33 військовослужбовців, ще десятки отримали поранення і були госпіталізовані.
Нагадаємо, Туреччина відкрито пригрозила РФ військовим конфліктом
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