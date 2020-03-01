Долар продовжує своє падіння по відношенню до гривні, в той час як євро починає відвойовувати позиції

Про це свідчить офіційний курс валют в Україні, представлений Національним банком. Зазначимо, що на вихідних – 29 лютого і 1 березня – в Україні зберігся той же курс валют, який був встановлений для п'ятниці, 28 лютого.

Так, курс гривні до американського долара досяг позначки у 24.56 грн/$. Це на 12 копійок менше, ніж напередодні - 24.65 грн/$. Таким чином, долар продовжив своє падіння по відношенню до української валюти.

У той же час, курс євро, навпаки, виріс на 12 копійок і склав 26.92 грн/€. До цього він тримався на позначці в 26.80 грн/€.

До цього ми повідомляли про те, що курс долара в березні буде коливатися в діапазоні 24-25 грн.

Міняти або не міняти гривні на долари – це актуальне питання для багатьох українців останні кілька місяців. З одного боку, всі бояться різкого стрибка валют, а з іншого – вона мало не кожен день дешевшає. Тому не всі розуміють, чого чекати від того ж долара в 2020 році і взагалі що відбувається з гривнею.

Прогноз на березень зробив старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб.

За його словами, в американської валюти може бути як зростання, так і падіння.

"Березень, найімовірніше, долар проведе в діапазоні 24-25 грн, причому буде тяжіти до середини цього коридору. У більш довгостроковій перспективі курс також ще не визначився з напрямом", – стверджує експерт.

До цього ми також попереджали про те, що китайський коронавірус обійдеться глобальній економіці в 280 мільярдів доларів у першому кварталі 2020 року.

Такий удар по світовій економіці буде першим за останні 11 років, адже безперервне зростання ВВП тривав з 2009 року або 43 кварталу.

Нагадаємо, банки масово закривають свої відділення в Україні: що відбувається і що буде з грошима.

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