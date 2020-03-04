Зеленский выбрал нового премьера

Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.

Вечером во вторник, 3 марта, президент прибыл на заседание фракции «Слуга народа». Как стало известно, на нем обсуждался вопрос отставки Алексея Гончарука с поста главы Кабмина.

Так, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что получил от нынешнего министра заявление об отставке по собственному желанию.

Также Зеленский предложил кандидатуры министров, которые должны заменить членов нынешнего Кабмина.

У Зеленского назвали нового Генпрокурора Украины

Новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки может стать нардеп Сергей Ионушас. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, после заседания фракции.

Верещук отметила, что Рябошапку уволят, если его отчет будет признан неудовлетворительным.

Рябошапка 4 марта должен отчитаться в Раде, на что ему по регламенту выделили всего 5 минут, после чего парламент поддержит постановление о недоверии генпрокурору, которое уже зарегистрировано.

Сергей Ионушас – юрист, 1979 года рождения. Он был доверенным лицом Зеленского во время выборов президента в 2019 году. Сергей Ионушас прошел в Раду 38 номером от "Слуги народа".

Восстание в Черновцах: скандирующая толпа вышла на улицу, безумие Новых Санжар повторяется

Жители Украины вышли на улицы из-за угрозы распространения коронавируса, местной власти поставили жесткий ультиматум.

Жители Черновцов вышли на улицу, чтобы изолировать жену больного коронавирусом. Люди пришли под ее дом, поскольку опасаются, что женщина может стать распространителем COVID-19. Жители хотят, чтобы ее поместили к мужу в инфекционное отделение областной больницы.

На место инцидента вызвали карету «скорой». По прибытию, медики диагностировали, что женщина абсолютно здорова. Однако людей это не остановило – они настаивают на своем, и угрожают перекрыть дорогу.

Напомним, коронавирус прорвался в Украину, это скрывают: что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, неудачная эвакуация украинки из Китая насмешила сеть, "Слуга народа" в деле.

Также Politeka писала, что к Зеленскому экстренно обратились из Уханя, украинцы молят о помощи: «не выпускают даже из номера».