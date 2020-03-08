Мощный взрыв прогремел на украинском заводе, «колыхнуло соседние дома»: первые кадры и подробности

На заводе «Мотор Сич» в Запорожье произошёл взрыв.

Такую информацию оперативно в соцсетях распространили местные жители.

Сообщается, что от взрыва «колыхнуло» соседние дома. Сейчас на месте работают спасатели. В комментариях к посту немало свидетельств очевидцев – горожан:

«… от взрыва не видно ничего - там очень темно. Забор завода разбросан в радиусе 10-15 метров». Официальных заявлений по поводу произошедшего пока от властей и МЧС не было.

Позже стало известно, что никакого взрыва на территории завода не было. В пресс-службе ГСЧС подчеркнули, что на стратегическом предприятии по производству авиадвигателей Мотор Сич разрушилась кирпичная конструкция.

"В 19:40 от дежурного полиции в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на улице Деповская в Шевченковском районе Запорожья необходима помощь спасателей. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из-за естественных процессов произошло разрушение кирпичной конструкции АО Мотор Сич на территорию частного домовладения, расположенного вблизи", – говорится в сообщении ведомства.

Курс валют удивит украинцев, доллар резко ринулся на дно: свежие данные НБУ

Появился свежий прогноз от Национального банка.

Судя по данным, которые опубликованы на сайте регулятора, с уверенностью можно сказать, что после продолжительных выходных в Украине доллар и евро существенно подскочат, но 8 марта - картина вырисовывается приятная.

Так по состоянию на последний рабочий день перед выходными – 6 марта, курс доллара значительно опустился по сравнению с предыдущим показателем, а именно на 15 копеек и равен 24.74 грн/$.

Официальный курс евро установлен на уровне 27.69 грн/€ - снизился на копейку. Вышеупомянутый курс и евро, и доллара действует 7 и 8 марта включительно.

А во вторник, 10 марта – первый рабочий день после трех выходных - доллар и евро по отношении к гривне вырастут и будут стоить в Украине: доллар США за единицу 24,92 грн, то есть подорожает сразу на 18 копеек. А евро и вовсе «ударит» подорожанием - 28,23 грн за единицу и соответствующее подорожание на целых 54 копейки.

Крым будет украинским, Путину не оставят выбора: раскрыто главное условие

Вопрос ныне оккупированного Крыма никогда не будет считаться закрытым, ведь полуостров нужен стране-агрессору для того, чтобы господствовать в Средиземном море.

Об этом заявил начальник Генштаба и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Он отметил, что возвращение аннексированого Крыма в состав Украины возможно, но лишь при условии международной солидарности. Однако сначала Запад должен наконец осознать, зачем РФ в первую очередь захватила Крымский полуостров.

"Вернуть его можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали – Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян. Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море", – отметил Генштаба ВСУ.

Коронавирус в Раде: нардепы оказались в карантине, "В больницу пришлось добираться..."

В Верховной раде нардепы решили устроить карантин из-за подозрения на заражение коронавирусом Олега Волошина.



Об этом написала журналистка Соня Кошкина в своем Телеграм-канале.

«Как известно, вчера выяснилось, что депутат от ОПЗ Олег Волошин 27 февраля встречался с французским парламентарием, у которого ныне диагностирован короновирус. Поскольку симптомов никаких, по возвращению в Украину, у Олега не было, он спокойно себе ходил в ВР, со всеми общался, работал. И на заседании в среду, когда сошлись в зале два правительства – старое и новое, и даже Президент выступал, тоже был», – огорошила Соня Кошкина.

Волошина должны были доставить в больницу медики в защитных костюмах на спецтранспорте, а вместо этого в больницу он добирался своими силами.

Журналистка также рассказала, что некоторые депутаты из близкого окружения заболевшего начали паниковать и даже устроили себе карантин дома: «Пока что некоторые члены ОПЗЖ, близко общавшихся с Волошиным в последние дни, добровольно устроили себе домашний карантин».

В конце-концов оказалось, что тест Олега Волошина отрицательный. Окончательная проверка подтвердила отсутствие коронавируса у нардепа.

Напомним, что в Одессе массово закрывают заведения из-за коронавируса: кто в зоне риска.

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский предупредил украинцев о большой опасности: «Страшнее коронавируса».

Также Politeka писала, что страшный сон повторяется: на новом лайнере с украинцами вспышка коронавируса, подробности и кадры.