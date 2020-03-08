Судя по данным, которые опубликованы на сайте регулятора, с уверенностью можно сказать, что после продолжительных выходных в Украине доллар и евро существенно подскочат, но 8 марта - картина вырисовывается приятная

Так по состоянию на последний рабочий день перед выходными – 6 марта, курс доллара значительно опустился по сравнению с предыдущим показателем, а именно на 15 копеек и равен 24.74 грн/$, пишет Politeka.net. Официальный курс евро установлен на уровне 27.69 грн/€ - снизился на копейку. Вышеупомянутый курс и евро, и доллара действует 7 и 8 марта включительно.

А во вторник, 10 марта – первый рабочий день после трех выходных - доллар и евро по отношении к гривне вырастут и будут стоить в Украине: доллар США за единицу 24,92 грн, то есть подорожает сразу на 18 копеек. А евро и вовсе «ударит» подорожанием - 28,23 грн за единицу и соответствующее подорожание на целых 54 копейки.

Как сообщалось ранее, украинцы в недоумении, почему правительство отложило обещанную индексацию пенсий. Соответствующую публикацию в Facebook опубликовал пользователь Юрий Воробьев.

Он задался вопросом, почему власть в лице Владимира Зеленского и Кабинета министров не перенесли выплату премию госслужащам, а из-за нехватки средств в бюджете пострадали обычные пенсионеры.

"А почему Президент и Кабмин Украины не перенесли все премии гос. служащих высшего эшелона - на конец года, а пенсии с индексацией - выдали людям в марте, как было обещано правительством страны, во всех средствах массовой информации Украины?", - написал он в Facebook.

Публикация произвела фурор в социальной сети и украинцы гневно отреагировали на сложившуюся ситуацию с индексацией пенсий в стране.

"Деньги, обещанные пенсионерам, ушли на премии чиновникам", "Перенесите выплату зарплат министрам", "Утопятся в слезах стариков сволота", "Позор нашей власти! Все себе повышают, нажраться никак не могут, а народу штрафы", "Перенесите выплаты зарплат министров", "Это же сколько они каждого из нас обокрали", "Своя рубашка ближе к телу", "Начало конца этой власти".

Напомним, банки массово закрывают свои отделения в Украине: что происходит и что будет с деньгами.

Как сообщала Politeka, доллар устроит гривне жаркую весну: "в марте курс будет...".

Также Politeka писала, что курс валют на выходных снова удивит украинцев, доллар и евро готовят атаку.