Украинский композитор Владимир Быстряков сделал скандальное заявление

Так, в эфире телеканала News One он заявил, что Украина - "сшитая из разных кусков" страна, ее история и национальные герои настолько разные, что государству необходима федерализация и только федерализация.

"Украине нужна федерализация, потому что она настолько разная, и история разная, и герои у нее разные, как бы мы не хотели того, она сшита из разных кусков. Мы мало напоминаем Японию, в которой однородное население, одна и история, одни герои", - заявил Быстряков, якобы ссылаясь на слова Вячеслава Черновола.

По мнению композитора, последние годы власть лишь усугубляет сложившуюся ситуацию, "навязывая" переименование улиц "в честь тех людей, которые здесь никогда не были".