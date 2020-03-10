Украинский композитор Владимир Быстряков сделал скандальное заявление
Так, в эфире телеканала News One он заявил, что Украина - "сшитая из разных кусков" страна, ее история и национальные герои настолько разные, что государству необходима федерализация и только федерализация.
"Украине нужна федерализация, потому что она настолько разная, и история разная, и герои у нее разные, как бы мы не хотели того, она сшита из разных кусков. Мы мало напоминаем Японию, в которой однородное население, одна и история, одни герои", - заявил Быстряков, якобы ссылаясь на слова Вячеслава Черновола.
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"Здесь никогда не был Бандера, никогда не был Шухевич. У нас есть такие замечательные люди, в честь которых можно было бы назвать улицы, а не притягивать сюда героев из Галичины", - продолжил Быстряков.
Также ранее сообщалось, Быстряков заявлял, что граждане Украины уезжают работать за границу и не развивают собственную экономику. По мнению Быстрякова, безвиз с ЕС якобы нацелен на то, чтобы "превратить страну в дикое поле между Европой и Россией".
Напомним, что известный композитор оскандалился пророссийским заявлением.
Как сообщала Politeka, в базу «Миротворца» попал украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков.
Также Politeka писала, что украинцы жестко отреагировали на пророссийское заявление Быстрякова.