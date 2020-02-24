Украина не сможет стать самостоятельной и не выдержит без российской экономики

Как передает Politeka.net, такое заявление в эфире телеканала "НАШ" сделал украинский композитор Владимир Быстряков. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, Украина сможет быть успешной только с помощью России.



«Очевидно, эта мысль может быть даже крамольная. Мы не сможем стать самостоятельной державой, если мы куда-то не прислонимся. Мы попытались прислониться к Европе, Америке, у нас не получилось. У нас остается только Россия. Это может быть сказано не патриотично, мне сейчас скажут, что я агент Кремля, Путина. Но, без российской экономики наша экономика не выдержит», - заявил он.

Кроме того, он уверен, что люди прекрасно понимают, что Украина "не может самостоятельно взять и подняться". Он также заявил, что страна якобы продолжает нищать.

Ранее он предложил для достижения мира в стране провести федерализацию. По его словам, некоторые регионы не имеют право на собственную идеологию, потому возникают конфликты.

«Второй момент – федерализация. При которой районы будут иметь право на собственное мнение и на собственную идеологию. Потому что людей, которые почитают «бан*еровцев», нельзя свести с людьми, которые почитают Клима Ворошилова. Вместе их свести нельзя. Значит надо поставить во главе угла уважение. Тогда возможна федерализация», – заявил он.





Напомним, что известный композитор оскандалился пророссийским заявлением.

Как сообщала Politeka, в базу «Миротворца» попал украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков.

Также Politeka писала, что украинцы жестко отреагировали на пророссийское заявление Быстрякова.