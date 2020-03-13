Коронавирус косит украинцев, количество больных резко возросло
Количество зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине увеличилось, зафиксированы новые случаи.
«В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчину с Черновицкой области, жена которого вернулся в Италию в течение последних 14 дней», - говорится в сообщении Минздрава.
Уточняется, что тест на коронавирус проводила вирусологическая рефернс- лаборатория центра общественного здоровья. Зараженных уже изолировали.
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Разумков пошел на крайности, Рада вводит жесткие ограничения из-за коронавируса
Верховная Рада Украины решила ввести ряд ограничений из-за эпидемии коронавируса Covid-19, частично ограничив работу.
Так, ограничения будут действовать до 3 апреля. Они будут касаться журналистов, помощников народных депутатов и с самых парламентариев.
«…ограничить допуск к административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины всех лиц, кроме народных депутатов Украины, работников Аппарата Верховной Рады Украины, помощников - консультантов народных депутатов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе», - говорится в сообщении.
Документ ограничивает вояжи народных депутатов за границу. Также отменяется прием граждан в зданиях парламента. Эксперты, чиновники и другие лица, приглашенные на заседания комитетов, будут принимать участие в режиме видеоконференции.
При этом журналисты получат доступ только в пресс-центр, расположенном на третьем этаже кулуаров Верховной Рады.
НБУ резко изменил курс валют, доллар атакует с новой силой: раскрыты новые цифры
Курс валют в Украине 13 марта решит добить украинцев, показатели в обменниках удивят всех.
Так, за сто долларов придется отдать 2585,8 гривен (+23,4 грн). А вот ситуация с курсом евро будет обстоять иначе – за сто купюр придется выложить 2905,4 (+0,41 грн)
Более того, в регуляторе уточнили, что к средине прошлого дня стоимость доллара составляла 2580,86 гривен за банкноту.
Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.
Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.
Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.