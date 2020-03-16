Курс валют в Украине 16 марта повергнет граждан в шок, доллар не оставит гривне ни одного шанса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, сто долларов можно будет купить за 2608,9 гривен (+23,1 грн). А вот евро наоборот – подешевеет. За сто банкнот придется выложить 2899,01 гривну (-6,39 грн).

Обратим внимание, что аналитик Вадим Иосуб в своем прогнозе утверждает, что курс доллара подорожает в обменниках до 26,4 грн за банкноту.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4-26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн», - отметил он.

Данные показатели, по мнению эксперта, продолжат тенденцию прошлой недели – валюта подорожала на всех сегментах рынка на 4,5-6,7%.

Ранее мы сообщали, что Курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен. Такой прогноз сделал аналитик Вадим Иосуб.

По его словам, такой курс может сформироваться из-за распространения коронавируса по Украине и в мире.

"Может ли, теоретически, доллар вырасти до 30 гривен? Да, теоретически, может. Это будет зависеть от роста заражений вирусом в мире, в Украине, от продолжительности и глубины финансового шторма", - заявил он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что курс доллара зависит от рынка, спроса и предложения со стороны населения и предприятий.

"НБУ своими интервенциями сглаживает лишь чрезмерные колебания курса в отдельные дни, как вверх, так и вниз. Но не НБУ определяет направление движения курса, и то, насколько они будут сильными, это делает рынок, в том числе, и глобальный", - добавил он.

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