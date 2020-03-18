Ученые ошарашили открытием о коронавирусе: «врачи обнаруживают лишь одного зараженного из…»

Коронавирус COVID-19 поразил почти двести тысяч человек в мире, и, судя по новому исследованию, это очень оптимистичные данные

Реальная ситуация может быть гораздо хуже. Так, американские ученые выяснили, что врачам удается обнаружить лишь одного из 10 зараженных вирусом COVID-19.

Исследователи проанализировали период в Китае, когда врачи ещё не ввели карантин и не начали проводить тесты в массовом порядке. Ученые из США смоделировали процесс распространения вируса для 375 китайских городов. С конца декабря до середины января, когда зараженных было ещё сравнительно немного, 86% случаев заражения коронавирусом остались незамеченными, отмечают исследователи. После того как китайские власти начали бороться с эпидемией и установили строгий карантинный режим, количество обнаруженных случаев возросло до 60%.

Коронавирус несется по Украине, зараженных и погибших все больше: не щадит даже детей

17 марта в Украине вдвое увеличилось количество инфицированных коронавирусом.

За день подтверждено 7 новых случаев COVID-19. Один из них - в Киевской области. Тест показал положительный результат у 44-летнего мужчины, который был за границей.

Еще 6 случаев - в Черновицкой области. Там инфицирование коронавирусом подтвердили у людей возрастом 31, 18 и 10 лет, а также у двоих малишей возрастом год и десять месяцев и 6 месяцев. Шестой случай стал летальным - 33-летняя женщина умерла. Все заразившиеся входили в контакт с теми, у кого подтвердили коронавирус.

Таким образом, в Украине подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два из которых стали летальными.

Доллар и евро добили гривну, новые цифры в обменниках поражают: курс валют от НБУ

Курс валют в Украине 18 марта резко изменится, доллар и евро слетят с катушек и заставят гривну дрожать.

В частности, официальный курс доллара к гривне сегодня установлен в следующем диапазоне: 2705,66 грн за сто долларов США (+53,17 гривен). Вчера за них пришлось бы отдать 2652,49 грн.

А вот за сто евро нужно будет выложить 2972,71 гривну (+20,22 грн). Вчера их можно было приобрести за 2952,49 грн.

Напомним, в РФ обвинили Зеленского в обвале цен на нефть, скандальное заявление.

Также Politeka сообщала, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен.

А еще Politeka писала, что НБУ резко изменил курс валют, доллар атакует с новой силой.