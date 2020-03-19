Индексация пенсий: Зеленский вмешался в ситуацию, чего ждать украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство начнет индексацию пенсий украинцам в мае 2020 года

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Также Зеленский отметил, что уже с 1 апреля украинские пенсионеры начнут получать дополнительную помощь в размере 1 тыс. гривен в связи с пандемией коронавируса.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готов выплатить дополнительную тысячу гривен тем пенсионерам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - заявил президент.

Новый эпицентр коронавируса в Украине: какие области в зоне риска, раскрыта реальная картина

Больше всего случаев коронавируса в Украине зафиксированы в Черновицкой области.

По официальным данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 18 марта, там подтверждены 10 случаев заражения. Кроме того, сейчас в области ожидают результаты еще 11 человек, которые обратились к врачам с симптомами COVID-19.

Среди зараженных в регионе есть дети. По последним данным их состояние оценивается как средней тяжести. У них отсутствуют такие симптомы, как температура, лихорадка и пневмония.

Всего по данным на вечер 18 марта в Украине было зафиксировано 16 подтвержденных случаев коронавируса. В МОЗ назвали данные по областям: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2).

Гривна пробила новое дно, доллар не сбавляет обороты: свежий курс от НБУ

Официальный курс доллара в Украине 19 марта снова значительно вырос.

Американская валюта продолжает уверенно расти, в то время как гривна не может остановить свое падение. Об этом свидетельствует новый курс валют на 19 марта, представленный Национальным банком Украины.

Так, в соответствии с новыми цифрами, доллар достиг отметки в 27,26 гривен, что на 21 копейку больше, чем накануне.

Официальный курс гривны к американской валюте составил 27,2685 гривен за 1 доллар (+0,2119 грн). 18 марта этот показатель держался на отметке 27,0566 гривен за доллар.

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