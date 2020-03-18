Этому региону не повезло больше всего

Появились подробности о состоянии больных в эпицентре эпидемии коронавируса в Украине

На сегодняшний день больше всего случаев коронавируса в Украине зафиксированы в Черновицкой области. По официальным данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 18 марта, там подтверждены 10 случаев заражения. Кроме того, сейчас в области ожидают результаты еще 11 человек, которые обратились к врачам с симптомами COVID-19.

Среди зараженных в регионе есть дети. По последним данным их состояние оценивается как средней тяжести. У них отсутствуют такие симптомы, как температура, лихорадка и пневмония.

Черновцы также стали первым городом в Украине, где был официально подтвержден случай заражения коронавирусом. 3 марта вирус нашли у местного жителя, вернувшегося в Украину из Италии. По последним данным, мужчина уже оправился от болезни.

Кроме того, 16 марта в области умерла женщина, у которой позже подтвердилось подозрение на коронавирус. При этом врачи отмечают, что в ее случае причиной смерти были другие болезни и патологии, в том числе тяжелая сложная патология нервной системы.

С 14 марта в Черновицкой области ввели чрезвычайную ситуацию в рамках борьбы с эпидемией. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.

Всего по данным на вечер 18 марта в Украине было зафиксировано 16 подтвержденных случаев коронавируса. В МОЗ назвали данные по областям: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2).

Ранее мы писали, что украинцев, зараженных коронавирусом COVID-19 у нас в стране может быть намного больше, чем сообщается официально.

Такое мнение высказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

По его словам, точную цифру носителей вируса в Украине назвать не возможно, так как у 80% коронавирус протекает в легкой форме, и люди не обращаются за помощью медиков.

"Более того, я всем рекомендую, если появились сопли, легкий кашель, это не означает, что вам нужно срочно и сразу бежать в медицинское учреждение. Получить дополнительную инфекцию риск намного больше, нежели на улице и в магазине", – рассказал эксперт.

Напомним, эпидемиолог раскрыл украинцам глаза на ситуацию с эпидемией: "Забудем об этом уже в...".

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