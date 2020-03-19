Перший лабораторно підтверджений випадок захворювання коронавірусом Covid-19 на території Донецької області був виявлений у жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook.

"Медики надають йому допомогу - лікарні забезпечені всім необхідним. Особи, що перебували з ним у контакті, виявлені і перебувають під наглядом", - заявив Кириленко.

Губернатор також попросив жителів Маріуполя і всій Донецькій області зберігати спокій та "дбати про гігієну, в тому числі і інформаційної", довіряючи тільки офіційно підтвердженим повідомленнями.

Нагадаємо, станом на 23:00 18 березня, в Україні зафіксовано 16 випадків коронавіруса: 10 у Чернівецькій області, 1 в Житомирській, 2 у Київській, 1 в Донецькій і 2 у Києві.

Крім того, проходять перевірку на коронавірус люди у Вінницькій, Івано-Франківській і Черниковской областях, а також у Львові та Києві.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я звернулося до українців у зв'язку з поширенням вірусу. У відомстві підкреслили, що найефективнішим способом захисту від коронавіруса на сьогоднішній день є самоізоляція. Це особливо актуально для людей у групах ризику.

У зв'язку з цим українців закликали залишатися вдома на час карантину, щоб не підвищувати ризик свого зараження. Особливо небезпечні зараз місця масового скупчення.

«Самоізоляція - найефективніший спосіб боротьби з поширенням коронавирусной інфекції у всіх країнах, де вона була зафіксована», - наголошують у МОЗ.

Крім того, у міністерстві нагадали про інші важливі правила, яких треба дотримуватися під час пандемії.

«Не забувайте регулярно і ретельно мити руки з милом і тримайте дистанцію. Будьте пильні і піклуйтеся про своє здоров'я, обов'язково зверніться до лікаря, у разі поганого самопочуття», - закликали в міністерстві.

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