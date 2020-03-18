В МОЗ назвали єдиний дієвий спосіб боротьби з коронавірусом, доступний практично кожному

За офіційними даними на 18 березня в Україні коронавірусом заразилися 14 осіб, причому два випадки зараження закінчилися летально. У той же час лікарі попереджають, що це далеко не межа, і незабаром цифри можуть значно зрости. Всього в Україні було проведено 500 тестів, в той час як в Італії тільки за день перевіряють більше тисячі чоловік.

Міністерство охорони здоров'я звернулося до українців у зв'язку з поширенням вірусу. У відомстві підкреслили, що найефективнішим способом захисту від коронавіруса на сьогоднішній день є самоізоляція. Це особливо актуально для людей у групах ризику.

У зв'язку з цим українців закликали залишатися вдома на час карантину, щоб не підвищувати ризик свого зараження. Особливо небезпечні зараз місця масового скупчення.

«Самоізоляція - найефективніший спосіб боротьби з поширенням коронавирусної інфекції у всіх країнах, де вона була зафіксована», - наголошують у МОЗ.

Крім того, у міністерстві нагадали про інші важливі правила, яких треба дотримуватися під час пандемії.

«Не забувайте регулярно і ретельно мити руки з милом і тримайте дистанцію. Будьте пильні і піклуйтеся про своє здоров'я, обов'язково зверніться до лікаря, у разі поганого самопочуття», - закликали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запроваджено штрафи за порушення правил карантину.

Громадянам країни загрожує навіть кримінальна відповідальність за порушення норм. Відповідний закон ухвалила Рада і 18 березня його схвалив президент Володимир Зеленський.

Документ буде діяти 3 місяці. Згідно нього, українців можуть позбавити волі на термін від 5 до 8 років, якщо їхні дії призвели до загибелі людей.

За інформацією киян, правоохоронці вже виписують штрафи водіям громадського транспорту, які перевищили квоту за кількістю пасажирів. Нагадаємо, їх у маршрутних таксі та міні-автобусах повинно бути не більше 10 за одну поїздку.

Штрафи загрожують чималі – місцями можуть досягати 170 тис. гривень.

Нагадаємо, Зеленський підписав жорсткий закон, перші штрафи вже почалися: "До 170 тисяч гривень".

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