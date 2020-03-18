В столиці Казахстану Нур-Султані на вулицях з'явилися танки у зв'язку з закриттям міста на карантин

19 березня столиця Казахстану, а також найбільший мегаполіс країни Алмати, були закриті на карантин у зв'язку з епідемією коронавірусу.

«19 березня в 00.00 в містах Нур-Султан і Алмати вводиться карантин. Обмежений в'їзд-виїзд громадян і транспорту. Заздалегідь прийміть рішення про місце перебування», - оголосили місцеві екстрені служби.

У зв'язку з цим у Нур-Султан ввели військових, а на дорогах з'явилися блокпости. Місцеві жителі пишуть, що це зроблено для контролю ситуації з карантином.

«За непокору наказу мають право відкрити вогонь», - повідомляють у соцмережах.

Також у мережі з'явився знімок з танком на вулиці казахської столиці. Відомо також, що в місті з'явилася і інша військова техніка.

До цього ми повідомляли про те, що Україна також вирішила ввести штрафи за порушення правил карантину.

Громадянам країни загрожує навіть кримінальна відповідальність за порушення норм. Відповідний закон ухвалила Рада і 18 березня його схвалив президент Володимир Зеленський.

Документ буде діяти 3 місяці. Згідно нього, українців можуть позбавити волі на термін від 5 до 8 років, якщо їхні дії призвели до загибелі людей.

За інформацією киян, правоохоронці вже виписують штрафи водіям громадського транспорту, які перевищили квоту за кількістю пасажирів. Нагадаємо, їх у маршрутних таксі та міні-автобусах повинно бути не більше 10 за одну поїздку.

Штрафи загрожують чималі – місцями можуть досягати 170 тис. гривень.

Також повідомлялося, що в Києві водій трамвая викликав поліцію із-за порушень правил карантину.

Так, київський водій трамвая відмовився їхати далі після того, як в його вагон зайшли більше 10 пасажирів. Більше того, велика частина киян були без масок, тому водій викликав поліцію, посилаючись на постанову Верховної Ради.

Інцидент стався на вулиці Закревського, де після зупинки одного трамвая, виникла пробка з 10 вагонів.

Патрульні (половина їх була також без масок) заборонили рух трамвая, поки не будуть виконані норми перевезення під час посиленого карантину.

Нагадаємо, Зеленський підписав жорсткий закон, перші штрафи вже почалися: "До 170 тисяч гривень".

Як повідомляла Politeka, кияни кидаються на все, що рухається, кадри безумства: "Не пустили без маски".

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