З'явилися подробиці про стан хворих в епіцентрі епідемії коронавірусу в Україні

На сьогоднішній день найбільше випадків коронавірусу в Україні зафіксовані в Чернівецькій області. За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 18 березня, там підтверджено 10 випадків зараження. Крім того, зараз в області очікують результати ще 11 осіб, які звернулися до лікарів із симптомами COVID-19.

Серед заражених в регіоні є діти. За останніми даними їх стан оцінюється як середньої тяжкості. У них відсутні такі симптоми, як температура, лихоманка і пневмонія.

Чернівці стали першим містом в Україні, де був офіційно підтверджений випадок зараження коронавірусом. 3 березня вірус знайшли у місцевого жителя, який повернувся в Україну з Італії. За останніми даними, чоловік вже оговтався від хвороби.

Крім того, 16 березня в області померла жінка, у якої пізніше підтвердилася підозра на коронавірус. При цьому лікарі відзначають, що в її випадку причиною смерті були інші хвороби та патології, в тому числі важка складна патологія нервової системи.

З 14 березня у Чернівецькій області ввели надзвичайну ситуацію у рамках боротьби з епідемією. Обмежувальні заходи триватимуть до 3 квітня.

Всього за даними на вечір 18 березня в Україні було зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу. У МОЗ назвали дані по областях: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та Київ (2).

Раніше ми писали, що українців, заражених коронавірусом COVID-19 у нас в країні може бути набагато більше, ніж повідомляється офіційно.

Таку думку висловив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін.

За його словами, точну цифру носіїв вірусу в Україні назвати не можливо, так як у 80% коронавірус протікає в легкій формі, і люди не звертаються за допомогою медиків.

"Більше того, я всім рекомендую, якщо з'явилися соплі, легкий кашель, це не означає, що вам потрібно терміново і відразу бігти в медичний заклад. Отримати додаткову інфекцію ризик набагато більше, ніж на вулиці і в магазині", – розповів експерт.

Нагадаємо, епідеміолог розкрив українцям очі на ситуацію з епідемією: "Забудемо про це вже в...".

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