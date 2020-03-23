Новости, которые вы могли пропустить

Коронавирус в Украине: количество заболевших резко выросло

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине составило73 человека.

На данный момент ситуация в Украине следующая:

Киев – 29 случаев заражения.

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный).

Киевская область - 5 случаев.

Житомирская область - 2 случая (1 летальный).

Черкасская область - 1 человек.

Днепропетровская область - 2 случая.

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный).

Тернопольская область - 1 случай.

Донецкая область - 1 случай.

Львовская область - 2 случая.

Гривна покажет характер, доллар и евро ждет новый обвал: чем удивят цифры в обменниках

Курс валют в Украине 23 марта приятно удивит, гривна прервет череду падения и проявит характер.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Национальный банк Украины.

Так, за 100 долларов придется отдать 2773,86 гривен (-6,39 грн). Еще больше упадет евро – за сто банкнот придется отдать 2963,59 гривен (-45,75 грн).

Украинцы будут платить коммуналку по-новому во время карантина: как изменятся платежки

Украинцам будут частично компенсировать затраты на коммунальные услуги на период карантина из-за эпидемии коронавируса. Такое заявление озвучили в Кабмине.

"Государство возьмет на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, министерства должны просчитать сумму средств и определиться с категориями граждан, которые получат компенсацию.

В тоже время он не исключает, что, возможно, все украинцы смогут воспользоваться помощью Кабмина.

Напомним, продукты станут роскошью для украинцев, подорожание не за горами: «Первыми отреагируют…»

Как сообщала Politeka, украинец откровенно рассказал о заражении коронавирусом и поплатился, гремит скандал: "Это дно"

Также Politeka писала, что первый выздоровевший от коронавируса украинец огорошил откровением о лечении: "70% за свой счет".