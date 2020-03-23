Коронавирус в Украине: количество заболевших резко выросло
Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине составило73 человека.
На данный момент ситуация в Украине следующая:
Киев – 29 случаев заражения.
Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный).
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Киевская область - 5 случаев.
Житомирская область - 2 случая (1 летальный).
Черкасская область - 1 человек.
Днепропетровская область - 2 случая.
Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный).
Тернопольская область - 1 случай.
Донецкая область - 1 случай.
Львовская область - 2 случая.
Гривна покажет характер, доллар и евро ждет новый обвал: чем удивят цифры в обменниках
Курс валют в Украине 23 марта приятно удивит, гривна прервет череду падения и проявит характер.
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Национальный банк Украины.
Так, за 100 долларов придется отдать 2773,86 гривен (-6,39 грн). Еще больше упадет евро – за сто банкнот придется отдать 2963,59 гривен (-45,75 грн).
Украинцы будут платить коммуналку по-новому во время карантина: как изменятся платежки
Украинцам будут частично компенсировать затраты на коммунальные услуги на период карантина из-за эпидемии коронавируса. Такое заявление озвучили в Кабмине.
"Государство возьмет на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам премьера, министерства должны просчитать сумму средств и определиться с категориями граждан, которые получат компенсацию.
В тоже время он не исключает, что, возможно, все украинцы смогут воспользоваться помощью Кабмина.
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Также Politeka писала, что первый выздоровевший от коронавируса украинец огорошил откровением о лечении: "70% за свой счет".