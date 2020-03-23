Курс валют в Украине 23 марта приятно удивит, гривна прервет череду падения и проявит характер

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Национальный банк Украины.

Так, за 100 долларов придется отдать 2773,86 гривен (-6,39 грн). Еще больше упадет евро – за сто банкнот придется отдать 2963,59 гривен (-45,75 грн).

Иного мнения придерживается экономист Вадим Иосуб. По его мнению, доллар может немного подскочить.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн», - отметил он.

До этого мы писали о том, что пандемия коронавируса стала одним из катализаторов нового мирового экономического кризиса, и Украину он не минует.

В украинской экономике сейчас наблюдается спад, иностранные инвесторы теряют интерес к украинским ОВГЗ, которые жизненно необходимы для поддержания курса доллара и бюджета страны в целом из-за той же паники в мире. Рано или поздно это приведет к тому, что гривна резко потеряет в цене, начало чего уже можно заметить в обменниках, где доллар демонстрирует рост курса.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Как сообщала Politeka, доллар и евро добили гривну, новые цифры в обменниках поражают.

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.