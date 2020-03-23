Украинский комик, звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой решил подбодрить соотечественников на карантине забавными историями
Как передает Politeka.net, видео "Хроники карантина - рот народа" опубликовали на страничке "Квартала" в соцсети Фейсбук (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).
"Всем здоровья, карантинщики! С вами Жека. Итак, я как и все, на карантине. И судя по количеству посуды в раковине - где-то уже неделю...", - обратился Кошевой к украинцам.
"Вторую неделю находиться в одном доме с семьей немножко как-то тяжеловато... Особенно с женой, с дочерью, второй дочерью ... и, поскольку делать нечего, то, скорее всего, скоро и с третьей дочерью, - продолжил шутить юморист. - На улицу выходим редко... Но иногда все же ходим в клуб - да, туалет мы теперь называем клубом, так как оказалось, что там тоже можно хорошо позависать... Вчера в супермаркете чихнул - так меня сразу скрутили, вывели и сказали, что чихать будешь у себя дома. Это даже не охранник был, а бабка какая-то ... стояла рядом".
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Пользователи активизировались под постом с Кошевым, обсуждая уместность данного видео. Мнения комментирующих разделилось. Если одни оценили юмор и попросили побольше подобных видео, то других ролик только "раздраконил".
"Ребята давайте больше позитивных видео. Они сейчас очень нужны. Спасибо"
"Жека, всякое бывает, у меня первые две дочки, а потом два пацана! Дерзай, детей много не бывает, и маленькие дети - это маленькое счастье, а большие дети, большое счастье. 😉"
"Як круто українською)))) коли наступне?"
"Что то в стране меньше проблем стало. Судя по отсутствию критики, раньше смешно было и рот народа реально освещал проблемы, мне не стало меньше нравится программа, но как-то скудно"
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