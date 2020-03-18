Евгений Кошевой, Елена Кравец и другие звезды "Квартала" показали свои тесты ДНК

"Кварталовцы" во время карантина не знали, чем себя занять, а поэтому установили популярное приложение, которое может определить по фото национальность. Вышло, что Кошевой на 74% армянин, а Кравец на 48% имеет финские корни. Валерий Жидков на 40% оказался израильтянином. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку "Квартала".

"Сидим на карантине и узнали правду о себе", - написано под публикацией.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Армянчик оказался ещё тем хо**ом", "Ватикан- это национальность?!))))))", "Ну, за Жидкова я не удивлена", "Кошевой армянин".

Ранее мы сообщали, что звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой проводит время с семьей - вероятно, незаметно для самого комика, кадры с отдыха попали в сеть благодаря его жене.

Фото со сториз не может не привлекать внимание и не радовать, так как артист показал просто семейную идиллию: он вместе с дочуркой ломал голову над популярной развивающей игрой. Девочка, как и ее папа, расположилась на полу, скрестив ноги. В кадре также виднеется знаменитая лысина Кошевого.

Вероятно, из-за карантина в Украине многие знаменитости сейас будут все больше и больше постить домашние, условно говоря, фото. Но Евгений Кошевой, как известно, примерный семьянин и постил подобные снимки, как и его жена, довольно часто ранее.

Сообщалось, что звездным партнером Евгения Кошевого на популярном украинском шоу станет главная блондинка страны.

Так, звездной ведущей Кошевого станет Оля Полякова.

«Шутки я очень люблю, на любую тему. Главное – чтобы они действительно были остроумными. Но деньги я люблю не меньше, и не желаю их кому-то отдавать. Поэтому сразу предупреждаю участников «Рассмеши комика», что меня покорить непросто. Не думайте, что я дурацкий. Нет-нет-нет, работу свою знаю хорошо и рассмешить меня будет трудно», - отметила она.

Напомним, в шоу Квартала 95 неожиданно нашли замену Кошевому, фото взорвало сеть

А еще Politeka писала, что украинцы взбесились из-за дуэта Поляковой и Кошевого в "Рассмеши комика"

Также Politeka сообщала, что Кошевой из Квартала 95 остался один, актеру срочно ищут пару



