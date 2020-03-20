Известный комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", показал новое видео в Инстаграм

На видео изначально Кошевой рассказывает о том, что если есть у украинцев дача в деревне, то нужно ехать туда, а там можно проводить активный образ жизни, ведь людей очень мало. После этого показывает, как бегут за машиной Ксения и дочери. На фоне можно увидеть линию электропередач и различные деревья, а также сельскую дорогу. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли прокомментировать ролик или поставить ему лайки. Все из-за того, что он был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.

Сообщалось, что Ксения Кошевая, супруга украинского комика, звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого, обескуражила публику откровенным фото.

Девушка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в пиджаке-платье в мелкую черно-белую клеточку. Изюминкой восхитительного наряда стало то, что Ксения "забыла" надеть нижнее белье, засветив умопомрачительную картину в глубоком декольте.

Слегка растрепанные волосы, которые будто бы развеваются на ветру, а также идеальный макияж естественных тонов прекрасно дополнили дерзкий и одновременно волнующий образ красотки.

Сообщалось, что Один из ведущих шоу производства "Квартал 95" ЧистоNews - звездный комик Евгений Кошевой - оставил проект и теперь на месте "лысого из Квартала" появится весьма привлекательная особа с пышной шевелюрой.

"Уважаемые господа! Встречайте новых ведучих💥 Чисто News💥 сегодня сразу после...", - подписано новое фото белокурой артистки-красавицы. На снимке она и известный юморист и шоумен Степан Казанин смотрят: он на нее, она - перед собой.

Напомним, не только Кравец и Кошевой, а и другие звезды "Квартал 95" тоже оказались не украинцами

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