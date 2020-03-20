Известный комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", показал новое видео в Инстаграм

На видео изначально Кошевой рассказывает о том, что если есть у украинцев дача в деревне, то нужно ехать туда, а там можно проводить активный образ жизни, ведь людей очень мало. После этого показывает, как бегут за машиной Ксения и дочери. На фоне можно увидеть линию электропередач и различные деревья, а также сельскую дорогу. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли прокомментировать ролик или поставить ему лайки. Все из-за того, что он был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.

Популярные статьи сейчас

«Доллар по 100»: эксперт рассказал, что ждет украинцев

Кардашьян потрясла формами в одном халатике перед горячей красоткой: "Ух, как захватывает!"

Звезда "Квартал 95" разделась ради пикантных кадров в золоте: из одежды только перчатки

Не только Кравец и Кошевой: звезды "Квартал 95" тоже оказались не украинцами, фото поражают
Показать еще

Сообщалось, что Ксения Кошевая, супруга украинского комика, звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого, обескуражила публику откровенным фото.

Девушка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в пиджаке-платье в мелкую черно-белую клеточку. Изюминкой восхитительного наряда стало то, что Ксения "забыла" надеть нижнее белье, засветив умопомрачительную картину в глубоком декольте. 

Слегка растрепанные волосы, которые будто бы развеваются на ветру, а также идеальный макияж естественных тонов прекрасно дополнили дерзкий и одновременно волнующий образ красотки.

Сообщалось, что Один из ведущих шоу производства "Квартал 95" ЧистоNews - звездный комик Евгений Кошевой - оставил проект и теперь на месте "лысого из Квартала" появится весьма привлекательная особа с пышной шевелюрой.

"Уважаемые господа! Встречайте новых ведучих💥 Чисто News💥 сегодня сразу после...", - подписано новое фото белокурой артистки-красавицы. На снимке она и известный юморист и шоумен Степан Казанин смотрят: он на нее, она - перед собой.

Напомним, не только Кравец и Кошевой, а и другие звезды "Квартал 95" тоже оказались не украинцами

Также Politeka писала, что Кошевой и Кравец из "Квартал 95" оказались не украинцами, всплыла правда

А еще Politeka сообщала, что Кошевой из «Квартала 95» сверкнул своей главной гордостью на камеру