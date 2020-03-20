Ксения Кошевая, супруга украинского комика, звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого, обескуражила публику откровенным фото

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в пиджаке-платье в мелкую черно-белую клеточку. Изюминкой восхитительного наряда стало то, что Ксения "забыла" надеть нижнее белье, засветив умопомрачительную картину в глубоком декольте.

Слегка растрепанные волосы, которые будто бы развеваются на ветру, а также идеальный макияж естественных тонов прекрасно дополнили дерзкий и одновременно волнующий образ красотки.

Ксения не осталась в стороне от актуальной темы с коронавирусом. По словам девушки, самоизоляцию нужно использовать с умом и на благо себе.

"#карантин Не повод опускать руки, наоборот есть время все переоценить, взвесить, прислушаться. Это хорошая перезагрузка.) Побыть рядом с близкими. Построить планы на дальнейшее будущее! А я верю, что оно точно будет светлым😉", - написала в соцсети жена Кошевого.

Поклонники менее чем за час оставили более 400 "сердечек", начав хвалить Ксению за столь знойное фото.

"Стильно и вдохновляюще 😍"

"Вы очень красивая ❤️"

"какие изгибы"

Напомним, Ксения и Евгений Кошевой женаты уже 12 лет и воспитывают двух дочек Варвару и Серафиму. Старшая Варя недавно похвасталась в соцсети талантом, удивив взрослыми танцами. Видимо, девочка пойдет по стопам матери, ведь Ксения Кошевая является профессиональной танцовщицей.

Так, девочка предстала в черном коротком топе и лосинах. Она выставляла грудь вперед, выгибала соблазнительно тело и показывала позу кошечки. Движения получились по-настоящему зажигательными и взрослыми.

Также мы рассказывали, в День всех влюбленных "кварталовцы" решили поделиться в Инстаграм историей о том, как Кошевой делал предложение своей жене.

«Я сделал предложение, когда мы ехали пьяные в такси на заднем сидении и целовались (смеется). Я - довольно быстрый парень. Познакомились мы в конце октября, а уже через четыре месяца я произнес: «Давай поженимся», - поделился Евгений.

Напомним, Кошевой выдал всю правду об окружении Зеленского: "Мне не нравятся".

Также Politeka писала, что 12-летняя дочь Кошевого из Квартала 95 поразила повзрослевшим видом.