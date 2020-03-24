В МВД хотят проверять то, как украинцы следуют правилам самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса, используя ихние мобильные телефоны

Об этом написал заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что с понедельника, 23 марта, полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14 дневном карантине путем самоизоляции.

Правоохранители могут начать контролировать самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов.

"Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно, и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", - отменил замминистра.

Напомним, ранее в обращении к украинцам Владимир Зеленский пообещал уголовную ответственность всем, кто нелегально продает медицинские товары и завышает цены на них и не стал отрицать возможность введения режима ЧП.

«Отдельно хочу обратиться к отдельным нашим политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равноценно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протянуть какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно - не судите других по себе, по своему опыту и по своим, если можно так сказать, жизненным принципам», - заявил он.

Однако позже в ОП отметили, что ведение чрезвычайного положения в Украине может привести к крайне серьезным последствиям, и власть пока такой шаг не рассматривает, однако ситуация может измениться.

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