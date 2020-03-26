В Украине частично отменили карантин, но новые правила коснуться не всех
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
Дело в том, что Кабинет министров Украины разрешил продолжить деятельность в условиях карантина сельскохозяйственным предприятиям, ветеринарным клиникам и зоомагазинам.
Отмечается, что карантинные ограничения не будут действовать для педприяти, которые важны с точки зрения обеспечения продовольственной, экономической, стабильности государства (предприятий пищевой промышленности и т.п.), а также для снижения рисков и угрозы распространения инфекционных болезней среди с/х животных.
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Также ограничения не будут распространяться на нерегулярные перевозки пассажиров арендованным автотранспортом на предприятия. Перевозить разрешено не более 10 пассажиров в салоне в общественном транспорте, при этом должен соблюдаться масочный режим.
"Снимаются ограничения на пассажирские перевозки, которые осуществляются с целью обеспечения субъектами хозяйствования собственных производственных нужд (при условии обеспечения водителей и пассажиров на время таких перевозок, а также при условии соблюдения соответствующих)", – написал он.
Таким образом, запрет на деятельность во время карантина не распространяется на:
оптовую торговлю пищевыми продуктами;
продажу семян и посадочного материала;
продажу пестицидов, удобрений, агрохимикатов;
продажу кормов для животных;
деятельность медицинской и ветеринарной практики;
продажу ветеринарных препаратов.
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