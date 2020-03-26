В Украине частично отменили карантин, но новые правила коснуться не всех

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Дело в том, что Кабинет министров Украины разрешил продолжить деятельность в условиях карантина сельскохозяйственным предприятиям, ветеринарным клиникам и зоомагазинам.

Отмечается, что карантинные ограничения не будут действовать для педприяти, которые важны с точки зрения обеспечения продовольственной, экономической, стабильности государства (предприятий пищевой промышленности и т.п.), а также для снижения рисков и угрозы распространения инфекционных болезней среди с/х животных.

Также ограничения не будут распространяться на нерегулярные перевозки пассажиров арендованным автотранспортом на предприятия. Перевозить разрешено не более 10 пассажиров в салоне в общественном транспорте, при этом должен соблюдаться масочный режим.

"Снимаются ограничения на пассажирские перевозки, которые осуществляются с целью обеспечения субъектами хозяйствования собственных производственных нужд (при условии обеспечения водителей и пассажиров на время таких перевозок, а также при условии соблюдения соответствующих)", – написал он.

Таким образом, запрет на деятельность во время карантина не распространяется на:

оптовую торговлю пищевыми продуктами;

продажу семян и посадочного материала;

продажу пестицидов, удобрений, агрохимикатов;

продажу кормов для животных;

деятельность медицинской и ветеринарной практики;

продажу ветеринарных препаратов.

Напомним, появилась онлайн-карта распространения коронавируса: что происходит в Украине и мире.

Как сообщала Politeka, коронавирус бьет с неожиданной стороны, появились новые данные: «Без симптомов».

Также Politeka писала, что Украина оказалась не готова: в Минздраве поразили заявлением, «число жертв коронавируса в стране…».