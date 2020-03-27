Остановить пандемию коронавируса сейчас может только «биологическое чудо». Человечество может надеяться только на два фактора, которые могли бы им стать

Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. Она отметила, что в сложившейся ситуации человечество может надеяться только на то, что активность вируса спадет благодаря теплой погоде или же он ослабиться при переходе от человека к человеку.

«Быстрое окончание эпидемии возможно, если какое-то чудо произойдет. Под чудом я имею в виду биологическое чудо. Вдруг вирус ослабнет или погода будет солнечной и теплой две недели. Так бывает, что начало апреля жаркое, так у нас бывает. Может оказаться, что дни станут теплыми, и в дневное время начнется более быстрая стерилизация окружающей среды от вируса. Как я уже объясняла, вирус "высыхает" на солнце», - заявила ученая.

Еще один возможный вариант «чуда» - естественное ослабление вируса при его мутации.

Кроме того, биолог не исключает возможности остановки пандемии при помощи вакцины. Однако для этого международному сообществу нужно будет не только создать ее, но и организовать масштабное производство по всему миру.

«Если что-то одно из двух произойдет: будет развернуто средство быстрого лечения или какое-то биологическое чудо. Если же все факторы останутся такими же, то вряд ли через две недели в США все штаты будут открыты», - подытожила ученая.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

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