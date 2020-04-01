Уже скоро в Украине может произойти жесткая смена власти, а экономику ждет настоящий коллапс

Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал известный экстрасенс и политолог, финалист 7-го сезона «Битвы экстрасенсов» на СТБ и победитель этого шоу в Азербайджане Сабухи Иманов.

По его словам, начало этому было положено в конце марта, когда был принят «какой-то закон». Скорее всего, речь идет о законе, который запускает рынок земли, – Прим. ред). А уже в апреле могут быть объявлены президентские, а затем и парламентские выборы.

Смена власти будет такой же жесткой, как в 2014 году, однако столько крови не будет.

«Многие из тех, кого мы сейчас видим на первых ролях, на их место придут совсем другие люди. И будет, кстати, два периода. Первый – несколько месяцев. К власти придут одни люди, потом – совсем иные», – подчеркнул Иманов.

Не обойдется без предательства. Кто-то из нынешних топ-чиновников поспособствует перетрубациям. Сначала, прогнозирует экстрасенс, он останется в стране вместе со своими людьми, однако потом уедет и не вернется потому, что не сможет, несмотря на желание.

В итоге политических изменений придут люди, которые пробудут у руля страны всего несколько месяцев.

«Когда наступят выборы, то этих просто не изберут. Выберут других. В результате из тех, кто сейчас у власти, вообще никто не останется. Для страны в целом это будет очень тяжелая ситуация», – рассказал он.

Новые политики, по словам экстрасенса, окажутся в большей степени так называемыми проевропейскими. За ними будут стоять олигархи и управлять.

Что касается Юлии Тимошенко, то президентское кресло ей не светит:

«Она не придет во власть. Мужик будет какой-то. Скорее даже так – мужики».

Экстрасенс не исключает, что конкретного президента в Украине так больше и не выберут.

«Возможно, поменяют Конституцию, и президента не будет. Будет какой-то руководитель, но это не президент. И чрезвычайное положение, кстати, будет. И экономическое чрезвычайное положение», – подчеркнул он.

По его словам, экономики в Украине нет уже с конца марта.

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