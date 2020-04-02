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Новые правила на карантине: подписан важный закон, который изменит жизнь украинцев

Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением заболевания из Китая.

Закон, в частности, предусматривает доплату медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных новым заболеванием, а работникам соцзащиты.

На период карантина правительство сможет вводить предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары.

Также документом предусмотрено выплату помощи по частичной безработице.

Упрощается оформление дистанционной работы.

Все социальные выплаты в период карантина будут продолжены автоматически.

Теперь запрещено повышать процентные ставки по всем кредитным договорам.

Закон увеличивает лимиты для групп плательщиков единого налога физических лиц - предпринимателей.

Зеленский пригрозил украинцам прямо на камеру

Президент Владимир Зеленский срочно обратился к украинцам и пригрозил, что шашлыки и отдых на природе могут «выйти боком».

«Дорогие граждане, продолжает сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома. Я в который раз прошу вас повзрослеть. Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что радиация невидима. Коронавирус тоже невидимый, больше того, мы никого не собираем, а наоборот умоляем вас оставаться дома», - отметил он.

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Зеленский предупредил, что если уговоры не подействуют власть может начать действовать жестче.

Доллар и евро атакуют с новой силой, гривна сдалась: курс валют от НБУ

Курс валют в Украине 2 апреля неприятно шокирует, доллар и евро заставят гривну сдать позиции.

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, регулятор установил стоимость доллара на уровне 27,7538 грн (+0,1249). Аналогичная ситуация и с курсом евро – он будет торговаться по 30,3238 (+0,0674).

Кроме того, в Национальном банке рассказали, что днем ранее стоимость доллара составляла 27,7871 грн.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Как сообщала Politeka, доллар и евро добили гривну, новые цифры в обменниках поражают.

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.