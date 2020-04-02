Курс валют в Украине 2 апреля неприятно шокирует, доллар и евро заставят гривну сдать позиции

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, регулятор установил стоимость доллара на уровне 27,7538 грн (+0,1249). Аналогичная ситуация и с курсом евро – он будет торговаться по 30,3238 (+0,0674).

Кроме того, в Национальном банке рассказали, что днем ранее стоимость доллара составляла 27,7871 грн.

До этого мы писали о том, что пандемия коронавируса стала одним из катализаторов нового мирового экономического кризиса, и Украину он не минует.

В украинской экономике сейчас наблюдается спад, иностранные инвесторы теряют интерес к украинским ОВГЗ, которые жизненно необходимы для поддержания курса доллара и бюджета страны в целом из-за той же паники в мире. Рано или поздно это приведет к тому, что гривна резко потеряет в цене, начало чего уже можно заметить в обменниках, где доллар демонстрирует рост курса.

В надвигающейся ситуации украинцам, которым нужны деньги на покупку жилья или авто, экономисты советуют брать гривневые кредиты. Аналитики прогнозируют дальнейшее обесценивание гривны, а это означает, что взятый сейчас кредит в национальной валюте обойдется заемщику дешевле, чем тем, кто оформил его во время кризиса или после него.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Как сообщала Politeka, доллар и евро добили гривну, новые цифры в обменниках поражают.

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.