Курс валют в Украине 2 апреля неприятно шокирует, доллар и евро заставят гривну сдать позиции
Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.
Так, регулятор установил стоимость доллара на уровне 27,7538 грн (+0,1249). Аналогичная ситуация и с курсом евро – он будет торговаться по 30,3238 (+0,0674).
Кроме того, в Национальном банке рассказали, что днем ранее стоимость доллара составляла 27,7871 грн.
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До этого мы писали о том, что пандемия коронавируса стала одним из катализаторов нового мирового экономического кризиса, и Украину он не минует.
В украинской экономике сейчас наблюдается спад, иностранные инвесторы теряют интерес к украинским ОВГЗ, которые жизненно необходимы для поддержания курса доллара и бюджета страны в целом из-за той же паники в мире. Рано или поздно это приведет к тому, что гривна резко потеряет в цене, начало чего уже можно заметить в обменниках, где доллар демонстрирует рост курса.
В надвигающейся ситуации украинцам, которым нужны деньги на покупку жилья или авто, экономисты советуют брать гривневые кредиты. Аналитики прогнозируют дальнейшее обесценивание гривны, а это означает, что взятый сейчас кредит в национальной валюте обойдется заемщику дешевле, чем тем, кто оформил его во время кризиса или после него.
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Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.