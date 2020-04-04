Курс валют в Украине 4 апреля вгонит в ступор, доллар и евро решат заморозить перед новым падением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, доллар был установлен на показателе 27,5962 гривен за банкноту. Однако уже в понедельник, 6 апреля, его стоимость упадет до 27,373 грн (-0,2232).

Аналогичная ситуация, согласно прогнозу НБУ, будет и с курсом евро. Завтра он будет стоить 30,0812 гривен, а уже в понедельник 29,5601 (-0,5211).

Также национальный регулятор уточнил, что к средине пятницы, 3 апреля, стоимость доллара дошла до 27,3609 гривен за банкноту.

Как сообщалось ранее, в 2020 году курс гривны к доллару сильно не подскочит, если будут выполнены несколько условий.

Об этом рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского – Олег Устенко. Чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца.

Накануне Кабинет министров пересмотрел макроэкономичекий прогноз, согласно которому курс гривны к доллару будет 29,50. Экономист подтвердил, что можно сохранить стоимость валюты до 30 гривен за доллар.

"Если страна получает программу от Международного валютного фонда, все равно на какую сумму, вопрос наличия программы с Международным валютным фондом, потому что это даст нам возможность выходить, если необходимо, на внешние рынки заимствования капитала несмотря на то, что это усложнено. В этом случае я бы предположил, что курс гривны к доллару может находиться в пределах до 30 гривен за один доллар на конец текущего года".

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Как сообщала Politeka, доллар и евро добили гривну, новые цифры в обменниках поражают.

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