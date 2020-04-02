В 2020 году курс гривны к доллару сильно не подскочит, если будут выполнены несколько условий

Об этом в эфире "Politeka News" рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского – Олег Устенко. Чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца.

Накануне Кабинет министров пересмотрел макроэкономичекий прогноз, согласно которому курс гривны к доллару будет 29,50. Экономист подтвердил, что можно сохранить стоимость валюты до 30 гривен за доллар.

"Если страна получает программу от Международного валютного фонда, все равно на какую сумму, вопрос наличия программы с Международным валютным фондом, потому что это даст нам возможность выходить, если необходимо, на внешние рынки заимствования капитала несмотря на то, что это усложнено. В этом случае я бы предположил, что курс гривны к доллару может находиться в пределах до 30 гривен за один доллар на конец текущего года".

По мнению экономистов, это несложно будет сделать. В первую очередь, благодаря кредитам из-за рубежа. Он подчеркнул, что речь идет о деньгах не только от МВФ, но и от Международного банка и европейских структур. Параллельно с этим свою роль сыграет государственный резерв Украины.

"У нас резервы в 24,5 миллиарда долларов, скажем, около 24 миллиардов, потому что часть из них была истрачена Национальным банком страны для того, чтобы сглашивать курсовые колебания, которые были", - отметил Олег Устенко.

Он добавил, что в скором времени в бюджет должны поступить деньги от НАК "Нефтегаза": около 2 миллиардов долларов. И это увеличит национальные резервы до 26 миллиардов долларов.

"До конца года мы должны погасить по нашим внешник кредитам, и по европейским кредитам, по тем ценным бумагам, которые размещались на внешних рынках и нам надо финансировать дефицит счета текущих операций, что является производной от торгового дефицита, надо будет финансирование на порядка 7 миллиардов долларов", - сообщил советник президента.

Олег Устинов считает, что Украина не находится под сильным долларовым давлением. Резервы и первый транш от МВФ на 2 миллиарда долларов снизят экономическую нагрузку и сохранят курс на уровне 30 гривен за доллар.

"Другой вопрос: если бы не было программы с Фондом, если бы финансирование было затруднено, а политические хотелки наших депутатов использовались бы в полном объеме и дефицит бюджета был расширен куда больше, чем прогнозно сейчас 7% ВВП – вот тогда мы бы могли говорить с вами о каких-то других курсовых параметрах. Сейчас мне кажется, что ситуация ушла из того хаоса".

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