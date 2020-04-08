В Кабинете министров придумали новое ограничение для украинцев
Правительство уже подало соответствующий законопроект в парламент, передает УП.
Кабмин просит Верховную Раду на время карантина предоставить ему право запрещать украинцам покидать территорию Украины, а также не пускать иностранцев из стран, где зарегистрированы особо опасные заболевания.
Кроме того, документом предусмотрено, что украинцы у которых подозревается инфекционное заболевание, или же они контактировали с зараженными будут предоставлять "информированное согласие на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий", в частности, согласие на самоизоляцию или изоляцию.
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Также законопроектом предлагается людей, которые приезжают из стран, где зарегистрированы серьезные инфекционные заболевания, приравнять к тем, кто имел контакт с больным, и после приезда в Украину отправлять их в специализированные учреждения.
Однако здесь есть исключения. Этот пункт не будет распространяться на сотрудников дипломатических и консульских учреждений, представителей официальных миссий, представителей организаций, аккредитованных в Украине и членов их семьи, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажа воздушных и морских судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований считать, что они имели контакт с лицом, больным особенно опасной инфекционной болезнью.
Тем, кто нарушит карантин, предусмотрено наказание.
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