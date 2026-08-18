Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області з 26 серпня означатиме чергове збільшення фінансового навантаження.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області з 26 серпня торкнеться пасажирів міських автобусів Самара, де вже почали з’являтися відповідні оголошення, повідомляє Politeka.

У повідомленнях для пасажирів зазначено, що вартість однієї поїздки зросте до 28 гривень. Новий тариф почне діяти з 26 серпня.

Це вже друга зміна ціни протягом поточного року. Попереднє підвищення відбулося 13 квітня, після чого за поїздку пасажири сплачували 25 гривень.

Отже, вартість квитка збільшиться ще на 3 гривні. Пасажирам варто врахувати нову суму під час планування щоденних витрат на транспорт.

Таким чином, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області з 26 серпня означатиме чергове збільшення фінансового навантаження для мешканців, які регулярно користуються міськими автобусами.

Крім того, нещодавно про подорожчання також повідомляли на лінії Кам'янське–Дніпро. Вартість однієї поїздки на маршруті "Кам'янське (площа ДМК) – Дніпро (АС "Новий центр")" зросте з 80 до 100 гривень. Різниця у 20 грн — суттєвий удар по кишенях пасажирів, які щодня їздять цим маршрутом на роботу чи навчання.

У компанії-перевізника пояснили: таке рішення — вимушений крок. Серед головних причин — постійне здорожчання пального, запчастин і витратних матеріалів. До цього додається гострий кадровий дефіцит: бракує водіїв і технічного персоналу, а утримувати автопарк у робочому стані стає дедалі дорожче. Усе це змушує бізнес перекладати витрати на плечі пасажирів.

Маршрут Кам'янське–Дніпро — один із найзавантаженіших у регіоні. У будні дні автобуси курсують із 6:00 до 20:00, виконуючи 12 рейсів на день. У вихідні розклад дещо скорочений — 7 відправлень з інтервалом у 1–3 години. Перший ранковий рейс вирушає о 6:00, останній вечірній — о 19:00.

Джерело: Корисна газета міста Самар

Останні новини:

Раніше Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: як скористатися цією підтримкою.

Також Politeka повідомляла, по 1 800 гривень щомісяця для ВПО: де в Дніпропетровській області можна подати заявку.

Як повідомляла Politeka, подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як підняли ціни.