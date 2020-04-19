Продление и ужесточение карантина: раскрыта главная угроза для экономики, что ждет украинцев

Экономические потери экономики Украины из-за пандемии будут значительными, а восстановление - очень медленным

То есть принятые карантинные меры в Украине еще будут дополнительно усилены и будут продолжаться до конца II квартала, что будет иметь более негативное влияние на экономику страны.

Среди крупнейших угроз для экономического восстановления в Украине на первом месте по мнению экспертов - длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мер.

Второе место разделили два фактора: отсутствие четкого антикризисного плана мер по поддержке экономики и граждан в период пандемии и глубокое падение экономической активности в странах - основных торговых партнерах Украины, соответственно значительное ухудшение конъюнктуры на мировых товарных рынках.

Больше всего сдерживать экономическую динамику будут, розничная и оптовая торговля, транспорт, металлургия и машиностроение.

Ядовитый дым не отступает, показатели в Киеве зашкаливают: где хуже всего

Максимальные показатели загрязнения воздуха завышены в несколько раз.

Согласно данным портала Iqair, украинская столица сейчас находится в лидерах мира по уровню загрязненности воздуха.

Киев (185) в антирейтинге перегнали только китайский Шанхай (показатель 259) и столица Саудовской Аравии Эр-Рияд (190).

Стоит отметить, что максимальные показатели загрязнения воздуха в Киеве по состоянию на сегодняшнее утро превышены почти в четыре раза (норма - 50).

Если анализировать данные с Saveecobot, то в некоторых районах Киева уровень загрязнения воздуха очень опасен для здоровья.

В частности, на улице Завальной (Осокорки) этот показатель остановился на отметке 211; на улице Тростянецкой (Позняки) - 279; возле Дарницкого вокзала - 286.

Доллар и евро рухнули вниз, НБУ заморозил курс валют: чего ждать после Пасхи

После праздников курс валют в Украине ждет резкий обвал.



О том, каким будет курс валюты в Украине на Пасху, 19 апреля, и после праздника, сообщил Национальный банк Украины.

Как известно, 19 и 20 апреля банки в Украине не будут работать в связи с Пасхой. В связи с этим, курс валюты на с 18 по 21 апреля сохранится неизменным: цифры будут такими же, как и 17 апреля.

Таким образом, курс доллара составит 27,20 грн/доллар, а курс евро – 29,63 грн/евро.

Впрочем, уже после праздничных дней цифры в обменниках резко изменятся. Во вторник, 21 апреля, доллар и евро ждет небольшой обвал. Курс американской валюты подешевеет на 13 копеек и составит 27,07 грн/доллар. Евро опустится вниз на 21 копейку до отметки в 29,42 грн/евро.

Пенсии в Украине массово урезают: кто пострадает и что делать, чтобы не потерять деньги

Украинским пенсионерам могут урезать пенсию из-за разовых подработок.

Пенсионерка из столицы несколько раз участвовала в съемках телешоу в качестве киномассовки. Однако, дополнительный заработок принес больше проблем, чем могла подумать женщина.

По словам Тамары, она принимала участие в двух съемках в 2019 и 2018 году. За одну из них она получила 800 грн, а за вторую – 500 грн. При этом уже в конце года женщину ждал неприятный сюрприз: размер ее пенсии уменьшился сначала на 200, затем на 400, а потом и на все 900 грн.

Пенсионерка попыталась разобраться в том, что случилось, но ответ Пенсионного фонда ее неприятно удивил.

Сами же представители Фонда пояснили, что не снижали пенсию женщины, а только отняли индексацию, которую доплачивали в течение двух лет. По закону Тамара должна была предупредить Пенсионный фонд о разовой подработке.

Напомним, пенсии пересчитают уже в мае: кто из украинцев не получит ни копейки.

Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают зарплаты, официальное заявление: на сколько вырастет минималка.

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