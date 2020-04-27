Российская журналистка Ксения Собчак поделилась свом мнением относительно того, чей Крым

Так, Собчак заявила, что оккупировав Крымский полуостров, Россия нарушила существующие международные договоренности и Крым должен быть возвращен Украине.

По ее словам, надо провести референдум.

Об этом она рассказала в программе Радио НВ.

«Россия нарушила международные договоренности и, конечно, эта территория должна быть возвращена. Должен быть проведен какой-то референдум. Понятно, это вопрос сложный, там огромное количество русскоязычного населения», — считает Собчак.

Ранее мы писали, что российский эстрадный певец, композитор и поэт Олег Газманов снова бросился выгораживать Россию за аннексию Крыма

«Можно не любить государство, но законы-то нужно соблюдать, иначе все развалится, и родина твоя тоже не выживет.

А если ты против родины, своей земли, своего народа, если ты с врагами, коллаборацию с ними делаешь, если ты встречаешь условного Гитлера и говоришь «это правильно», если более 90% народа за то, что Крым наш, потому что это исторически. Сколько там русской крови пролито, мы его не отжали, а у нас его забрали, своровали вне закона», - заявил скандальный певец.