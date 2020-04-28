Российский певец Лев Лещенко, который подписал письмо в поддержку действий Путина по аннексии Крыма, сделал скандальное заявление об Украине

Лев Лещенко оправдывал свою подпись кремлевской байкой об ущемлении русского языка в Украине, которой пользуются многие пропагандисты Российской Федерации.

"Меня беспокоит наличие праворадикальной экстремистской группы, которая диктует условия - это раз. Это есть. Меня беспокоит невозможность людей говорить на русском языке. И не надо мне говорить, что этого нет. Потому что я знаю прекрасно, потому что я и на западе был", - заявлял Лещенко.

Певец отметил, что он следит за новостями, а главное - доверяет российским СМИ.

"Нигде, ни в одной газете, ни в одном журнале я не читал, что говорят о правых радикалах, которые на сегодняшний день имеют некие преференции в украинском правительстве. Речь не идет об Украине, об украинском народе. Уберите правых радикалов, дайте статус русского языка и возродите все парламентские партии. Выполните три условия - больше ничего. И Россия, может, Крым и отдаст вам", - считает певец.

Ранее мы писали, что украинский певец Виталий Козловский посчитал виновными во всех бедах Украины людей, которые стоят у истоков власти в РФ. Ведь в России все еще живут нормальные и толерантные люди.

Ко всему прочему, он добавил, что для него агрессор - это тот человек, который зарабатывает деньги на войне в Украине.

"А я уже не понимаю, кто прав и кто виноват. Я не знаю, кого можно назвать агрессором. Наверно тех, кто между собой делит все эти деньги за счет войны. Потому что война – это деньги. Для кого-то это выгодно. Мне кажется, всегда можно найти какой-то компромисс и решение", заявил певец.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Примогенов преподал напыщенным россиян урок истории: "И после этого Крым исконно русский?".

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