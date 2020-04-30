Украинская певица Наталья Могилевская высказалась о гражданской позиции артистов, а также звездах-гастролерах

Об этом она рассказала в беседе с журналистом Игорем Диденко опубликовала на официальном YouTube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Исполнительница отметила, что у нее никогда не было концертов в России, ведь ее карьера успешно складывалась в родной Украине.

«Мне легче, у меня никогда не было гастролей в России. У меня здесь хорошо шли всегда дела. Конечно, хотелось бы, чтобы музыка была вне политики, но это называется конфликт интересов. Безусловно, артист должен быть аполитичным, но как это возможно, если ты публичный человек, на которого ровняются, если у тебя нет гражданской позиции? На тебя ровняются люди! Тебе доверяют!» — подчеркнула Наталья.

Певица отметили, что на артиста возлагается огромное бремя ответственности перед зрителями и слушателями, ведь они доверяют ему не только в вопросах песен, но и во многих других сферах: личных отношений, жизненных приоритетов и прочее.

Могилевская убеждена, что звезды должны мыслить с позиции страны, а личные предпочтения оставить при себе.

«На сегодняшний день мы находимся в состоянии войны, поэтому артист должен быть ответственен за то, что он делает, какие идеи распространяет, поэтому свою личную позицию, поскольку это конфликт интересов, нужно оставить дома и мыслить с позиции страны. Потому что тебя слушает вся страна, а не только соседка по лестничной площадке», — отметила артистка.

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