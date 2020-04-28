Відома українська співачка Наталя Могилевська продовжує радувати шанувальників яскравими знімками
Про це пише Politeka.net.
На цей раз співачка опублікувала у своєму особистому Instagram знімок, на якому зірка ніби помолодшала на кілька років.
Для ніжного знімка Наталя Могилевська вибрала гарну бежеву сукню, спеціальний макіяж.
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Примітно, що в рамках фотосесії українська зірка вирішила відмовитися від нижньої білизни, зокрема, від бюстгальтера.
Знімок припав до душі шанувальникам, які залишили десятки захоплених коментарів під публікацією. Вони відзначили, що Наталя Могилевська з кожним днем лише молодшає.
"Втілення витонченості, жіночої мудрості і сили!", "Кохана моя!", "Дуже красива", "Неймовірна!", "Яка ніжність", "Красуня!", "Лапонька!", "Наталя, ви красуня", "Ніжна, жіночна, обоятельная красуня", "Могилевська ти найкраща і в житті і в творчості", "Що любов робить з людьми...вона вам до лиця...", "Дуже ніжна", "Мила дівчинка...", "Яка Ви наповнена і красива!", "Шалено ніжне фото", - написали вони в коментарях під публікацією звезды.
До цього ми писали, що українська співачка Наталія Могилевська вразила молодшим виглядом, яким вирішила «зустрічати» весну.
«А на вулиці прокидається природа...», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Могилевська позує в під'їзді, сидячи на сходах. В руках зірка тримає красивий букет жовтих тюльпанів. При цьому її шанувальники звернули увагу на помолоділий вид кумира.
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