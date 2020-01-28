Артистка явно переживает один из лучших периодов своей жизни

Легенда украинского шоу-биза Наталья Могилевская показала, как хорошо выглядит

Звездная украинская исполнительница позировала в интересном, вероятно, авторском наряде и засветила частично свои стройные ножки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Так на новом опубликованном фото, Наталья Могилевская позировала в темном платье с росписью или принтом, в фокусе оказалась не только потрясающая улыбка и острая соблазнительная коленка артистки, но и пышный букет роз:

«Каждая из нас - уникальна и особенна, как красивая роза на огромном поле. Есть грациозные и элегантные девушки, как белые розы. Есть волевые и страстные, как ярко-алые….», - и так далее о нежности, строгости и тому подобных определениях женщин подписала свой пост Наталья.

Поклонники знаменитости отмечают, что на лицо ее "цветущее" состояние, и сейчас Наталья, пожалуй, хороша, как никогда. Некоторые назвали стройные и подкачанные ноги артистки - ее "главным достоинством", некоторые считают Могилевскую оптимистичной натурой - "самой настоящей зажигалкой".

Ранее мы сообщали о том, что Наталья Могилевская позировала в алом платье - вся в паетках, со стильной укладкой и эффектным разрезом в наряде - Могилевская, кажется, просто превзошла сама себя. На бекстейдже "Танців з зірками" обе украинские поп-дивы - смотрелись просто потрясающе.

Как известно, 25 января Тина Кароль праздновала свой 35 день рождения, и Наталья Могилевская была одной из тех, кто поздравил звезду с важной датой:

"Тина, с днем рождения! Ты прекрасный цветок украинского шоу-бизнеса. Будь счастлива и любима!", - подписала опубликованный снимок Наталья.

Фолловеры певицы отметили, что архивное фото просто "супер", а фигуры звезд сцены в "изящных" декольтированных нарядах - просто "загляденье".

Напомним, что Могилевская еле удержала свою гордость в глубоком декольте

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