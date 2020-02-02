Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своей новой любви и поделилась рецептом, как избавиться от зимней хандры

Наталья не скрывает, что она снова влюблена и то, что встретила того самого. Певица пока не желает раскрывать его личность и дает очень мало о нем информации. Но при этом отмечает, что чувства ее окрыляют и дают вдохновение, так как песня "Покохала" была написана именно о новых отношениях. В интервью Екатерине Осадчей актриса рассказала о сложностях в отношениях со второй половинкой, а также поделилась, как избавляется от зимней хандры. Об этом пишет Politeka.

Наталья изобрела собственный рецепт от зимней депрессии. Она покрасила стены в желто-красный, теперь у нее в помещении всегда тепло и солнечно.

"Этот красный и желтый дает такой огонь, что мне солнечно всегда. Даже жарковато", - признается звезда.

Осадчая вспомнила, что любимый Могилевской живет за пределами Украины и иногда прилетает к ней, что усложняет отношения пары.

"Мне действительно приходится сейчас жить на две страны. У него там вся жизнь. Он преподаватель, он работает еще. А у меня – тут, потому что моя жизнь связана с этой страной. Как мы будем это решать, я не знаю", - констатировала звезда.

Ранее мы сообщали, что легенда украинского шоу-биза Наталья Могилевская показала, как хорошо выглядит.

Звездная украинская исполнительница позировала в интересном, вероятно, авторском наряде и засветила частично свои стройные ножки.

Так на новом опубликованном фото, Наталья Могилевская позировала в темном платье с росписью или принтом, в фокусе оказалась не только потрясающая улыбка и острая соблазнительная коленка артистки, но и пышный букет роз:

«Каждая из нас - уникальна и особенна, как красивая роза на огромном поле. Есть грациозные и элегантные девушки, как белые розы. Есть волевые и страстные, как ярко-алые….», - написала под фото Могилевская.

Напомним, Могилевская в сеточке ошарашила снимком после праздников

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