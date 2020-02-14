Известная украинская певица Наталья Могилевская написала пост к Дню Святого Валентина

На фото Могилевская позирует в красном платье с большим декольте. Волосы решила оставить распущенными. Одной рукой она подняла юбку. Фото было сделано крупным планом, на фоне ничего не видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Самое сильное прекрасное что может человек испытать на планете Земля - Любовь! Это самый лучший способ познать Бога. Я поздравляю Вас, мои любимые, и благодарю свою жизнь за этот год, за песню « Покохала», за бесконечное счастье, за все уроки что приходится прожить", - написала певица.

Фанаты успели поставить почти 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Ааа красотка наша. С праздником", "Золотые слова", "Очень мудро и красиво написано", "Шикарная наша, с праздником", "Люблю тебя", "Пусть Бог обильно благословит Вас. Желаю счастья, здоровья и успехов в творчестве".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своей новой любви и поделилась рецептом, как избавиться от зимней хандры.

Наталья не скрывает, что она снова влюблена и то, что встретила того самого. Певица пока не желает раскрывать его личность и дает очень мало о нем информации. Но при этом отмечает, что чувства ее окрыляют и дают вдохновение, так как песня "Покохала" была написана именно о новых отношениях. В интервью Екатерине Осадчей актриса рассказала о сложностях в отношениях со второй половинкой, а также поделилась, как избавляется от зимней хандры.

Сообщалось, что известная украинская певица Наталья Могилевская показалась рядом с сегодняшней именинницей.

Так на новом опубликованном фото, Могилевская и Полякова позируют в вечерних, вероятно, платьях. В насыщенного цвета бордо с меховой накидкой Могилевская и серебристом Полякова. Текстуры ткани нарядов знаменитостей очень похожи - прозрачные гипюровые сетки, декорированные стразами.

Напомним, Могилевская засветила свое достоинство в экстремальном разрезе

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