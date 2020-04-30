Российский артист эстрады и клоунады, актер кино Юрий Гальцев сделал пропагандистское заявление о Крыме и Украине



Юрий Гальцев является одним из подписантов заявления в поддержку Путина и аннексии Крыма, а также злостный нарушитель украинского законодательства относительно пересечения границы Украины – неоднократно посещал оккупированный Крым.

Кроме того, он считает, что все крымчане молятся на Путина и Россию, о чем рассказал в интервью vokrug.tv.

"С Крымом Путин войдет в историю. А если бы чуть раньше зашевелились, то и в Украине таких катастрофических последствий не было бы", - заявил скандальный актер.

В войне на Донбассе обвиняет украинскую власть, будто она "убила в Донецке и Луганске 6500 детей и еще говорит что-то о международном праве".

"Вдумайтесь, шесть с половиной тысяч убитых под бомбежками детей в Донецке и Луганске. Только детей! А руководители Украины при этом рассуждают о международном праве, пытаются построить демократию! Мне нельзя быть ни политиком, ни милиционером – я бы всех наказал по полной", - рассказал Гальцев.

Также ранее сообщалось, что Авраам Руссо рассказал в одном из российских СМИ о том, как сейчас выглядят отношения между Россией и Украиной и какое их ждет будущее.

По его словам никакого братства между странами не будет, по крайней мере, в ближайшие годы, да и Украина никогда не станет частью России, этого можно добиться лишь полномасштабной войной.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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