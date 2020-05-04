Доллар неожиданно изменился в цене, Нацбанк обновил курс валют: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 4 мая удивит, после продолжительной заморозки доллар и евро покажут противоположные тенденции.

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Сегодня доллар обойдется вам в 2695,92 гривны за стодолларовую купюру. Днем ранее валюта стоила 2697,14 грн (-1,19). А совершено противоположной ситуация будет с курсом евро: за купюру в 100 евро придется отдать 2929,39 гривен (+5,15).

Больше, чем на 20%: цены на бензин и дизель в Украине бьют все рекорды, подробности

Цены на бензин в Украине на протяжении прошлого месяца показали аномальный обвал цены, крупнейший за последнее время.

К примеру, средняя цена на дизельное топливо упала с 16,4 грн до 12,7 грн за литр. Другими словами – снижение на 23%.

А вот цены на бензиновые партии снизились с 15,8 грн до 12,2 грн за литр (-3,6 грн/л). Чуть больше обвалились цены на бензин в терминале в Новоград-Волынском. Там с 15,95 грн/л цена упала до 12,2 грн/л.

А вот в портах цена упала на 4,1 грн/л – до 11,6 грн/л.

В столичном регионе цена бензовозной партии упала на 3,65 грн – с 16,1 грн до 12,45 грн за литр.

Уточняется, что данное снижение цены является крупнейшим в период с ноября 2018 года.

Военную технику и Нацгвардию ввели в Черкассы, бунт будет подавлен

Украинские военные решили выйти на патрулирование в Черкассах после того, как город реши прекратить карантин.

Уточняется, что военная техника, которая прибыла в город, «полностью набита бойцами».

"Прошло еще несколько часов, и вечером на черкасских улицах появилась техника Нацгвардии, полностью набитая бойцами. Одну из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что "патрулируют". Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и КрАЗами мой район не патрулируют!", - сообщил советник мэра Черкасс Станислав Коломиец.

Напомним, бунты вспыхнули по всей Украине, кадры штурмов мэрий и ОГА.

Как сообщала Politeka, новый голодный бунт вспыхнул в Украине, людей штрафуют и запугивают.

Также Politeka писала, что голодный бунт перекинулся на новый регион, украинцы выходят на улицы.