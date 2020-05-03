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Цены на бензин в Украине на протяжении прошлого месяца показали аномальный обвал цены, крупнейший за последнее время

Как сообщает Politeka, об этом говорится в материале Enkorr.

К примеру, средняя цена на дизельное топливо упала с 16,4 грн до 12,7 грн за литр. Другими словами – снижение на 23%.

А вот цены на бензиновые партии снизились с 15,8 грн до 12,2 грн за литр (-3,6 грн/л). Чуть больше обвалились цены на бензин в терминале в Новоград-Волынском. Там с 15,95 грн/л цена упала до 12,2 грн/л.

А вот в портах цена упала на 4,1 грн/л – до 11,6 грн/л.

В столичном регионе цена бензовозной партии упала на 3,65 грн – с 16,1 грн до 12,45 грн за литр.

Уточняется, что данное снижение цены является крупнейшим в период с ноября 2018 года.

Как сообщалось ранее, карантин может спровоцировать повышение стоимости бензина, что почувствуют все водители.

«Продолжится удешевление бензина на фоне недавнего обвала цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке при значительном снижении спроса со стороны бизнеса во время экономической неопределенности в условиях продолжающейся пандемии», - утверждает экономист Андрей Забловский.

В то же время Олег Пендзин утверждает, что бензин может подорожать до 30 грн за литр.

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Как сообщала Politeka, Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин на украинских заправках: подробности.

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