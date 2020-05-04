Курс валют в Украине 4 мая удивит, после продолжительной заморозки доллар и евро покажут противоположные тенденции

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Сегодня доллар обойдется вам в 2695,92 гривны за стодолларовую купюру. Днем ранее валюта стоила 2697,14 грн (-1,19). А совершено противоположной ситуация будет с курсом евро: за купюру в 100 евро придется отдать 2929,39 гривен (+5,15).

Как сообщалось ранее, сейчас самое подходящее время, чтобы покупать валюту в обменниках. На данный момент гривна всеми силами старается держать планку на валютном рынке, чтобы не уйти в крутое пике.

Валюты в обменниках было достаточно, а вот желающих сдать или купить ее практически не наблюдалось. По словам экспертов, укрепление гривны связано с низкой деловой активностью.

Что касается следующей неделе, то специалисты прогнозируют новое укрепление национальной валюты. Какие-то значительные изменения курса возможны только после частичной отмены карантина, которую Кабмин намерен начать 11 мая.

"Низкая деловая активность, связанная с покупкой и продажей валюты на межбанковском рынке, сохранится, а это значит, что и на наличном рынке изменений курса практически не ожидается. Поэтому курс наличной продажи останется в коридоре 27-27,5", - прогнозирует Олег Пендзин.

Аналитик Александр Охрименко уверен, что у наличного доллара еще есть потенциал подешеветь в продаже, дойдя в среднем до 27,10 гривен. При этом спред сохранится, то есть сдать его можно будет не дороже 26,85.

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