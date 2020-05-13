Украинский чемпион-тяжеловес Александр Усик может быть неосознанно завербован спецслужбами страны-агрессора

Подобное заявление в эфире украинского телеканала сделал волонтер, блогер и замглавы Совета резервистов Мирослав Гай, передает Politeka.net.

В частности, он решил прокомментировать съемки боксера Александра Усика в российском пропагандистском фильме, который спонсировала РПЦ.

"Я не знаком с ним лично и не знаю его как человека. Но однозначно могу говорить, что не уважаю его поступок – съемки в этом абсолютно пропагандистском ролике", - заявил Мирослав Гай в эфире телеканала.

Также он предположил, что украинского чемпиона-тяжеловеса могли завербовать вражеские спецслужбы.

"Имея определенный опыт противодействия информационно-психологическим операциям Российской Федерации, у меня есть подозрение, что Усик сознательно или неосознанно был завербован спецслужбами РФ. Это никакое не обвинение, не означает, что он какой-то специальный агент. Может, он неосознанно... Но я не думаю, что он совсем глупым человек, чтобы не понимать, к чему приводят его заявления", - подчеркнул волонтер Мирослав Гай в эфире.

Отметим, речь идет о фильме про российский монастырь Корсунская пустынь, в котором Александр Усик снялся вместе со своим кумом Василием Ломаченко.

Помимо украинских боксеров, в съемках уаствовали российский боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров.

В том же фильме Ломаченко заявил, что считает украинцев, россиян и белорусов единым народом.

Уже после выхода скандального фильма Александр Усик записал обращение и заявил, что не собирается уезжать из Украины.

«Моя страна – Украина. Если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать, и вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте украинский народ. Мы – украинцы. Мы не малороссы, мы не сепаратисты», - подытожил скандальный боксер.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая.

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать.

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